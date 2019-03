Elezioni, sondaggio Index: il Pd supera il M5S. Tiene la Lega

Il Pd, trainato da Zingaretti, recupera ancora e supera il Movimento Cinque Stelle, tiene nel frattempo la Lega. E' il sondaggio settimanale di Index Research per Piazza Pulita, di Formigli, su La7. "La Lega di Salvini, in questa ultima settimana, registra un +0,2 ed arriva al 34,8%, era al 17,4 il 4 marzo 2018. Il Pd - sottolinea l'istituto guidato da Natascia Turato - passa dal 20,1% del 14 marzo al 21,2% del 21 marzo e supera i grillini. Il Movimento, anche questa settimana, perde uno 0,9 per arrivare al 20,4 %, alle politiche era il 32,7".

"Forza Italia - dicono dall'istituto - passa dal 9,1 al 9,0 di questa settimana, Fratelli d'Italia, di fatto, stabile. Era, il 14 Marzo, al 4,3% ed eè, al 21 marzo, al 4,4% che è la stessa percentuale delle ultime politiche. Nessuna variazione per Più Europa che è data al 2,7%, per Potere al Popolo all'1,7% e per Mdp, Sinistra Italiana ed altri che restano al 2,8%, erano al 2,9% la scorsa settimana ed al 3,4% alla politiche".

Al totale campione Index ha chiesto, per Piazza Pulita, le intenzioni di voto per coalizione: "Il centrodestra (Lega, Fi, Fdi, più altri) e' dato 49,2%, il centrosinistra (PD, Più Europa ed altri di sinistra)al 29,3 il Movimento Cinque stelle 20,4%". Una domanda, poi, sul tema immigrazione: 'Quando una nave delle ong salva dei naufraghi secondo lei cosa dovrebbe succedere?', ed ecco le risposte. "Per il 12,4% 'dovrebbero essere accolti dall'Italia', per il 35,2% 'dovrebbero essere fatti sbarcare e ripartiti tra gli Stati europei, se ne hanno diritto', per il 28,4% 'non dovrebbero essere fatti sbarcare e riconsegnati alle autorità libiche o del luogo dal quale sono partiti' per il 18,9% 'le navi dell'ONG andrebbero tolte dal Mediterraneo' e non sa o non risponde il 5,1% degli intervistati".

