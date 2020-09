Elezioni, Salvini: "Bella battaglia, emozione per il Veneto"

Il leader della Lega commenta i risultati elettorali dopo la conferenza stampa in via Bellerio a Milano

(LaPresse) "In una democrazia è emozionante che il tuo partito, il tuo governatore, la tua squadra prenda il 70% dei voti in una terra di innovazione come il Veneto". Così il leader della Lega Matteo Salvini a proposito della vittoria del candidato Luca Zaia in Veneto, dopo la conferenza stampa in via Bellerio a Milano. "Sono contento della battaglia fatta anche dove abbiamo perso" ha aggiunto.