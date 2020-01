Elezioni regionali, cittadini al voto a Pizzo Calabro

Calabria al voto per elezioni regionali: urne aperte alle 7, chiusura alle 23. Cittadini al voto a Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia dove ha anche votato il candidato del centrosinistra Pippo Callipo, l'imprenditore candidato per sfidare la candidata del centrodestra Jole Santelli.