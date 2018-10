Provinciali in Alto Adige. Vola la Lega, crolla il Svp, trionfa Team Kollensperger (ex M5S)

Affluenza al 73,9% in Alto Adige (scrutinio immediato) e al 64,05% in Trentino dove si scrutina lunedì mattina. Il partito di Salvini arriva tra il oltre il 12% ed è la terza forza politica

Vola la Lega, perde l'Svp (che resta, comunque, il primo partito), sorprende Team Kollensperger (fuoriuscito dal M5S), male il Pd, quasi sparisce Forza Italia. Sono i risultati del voto per la Provincia autonoma di Bolzano in Alto Adige. Si è votato anche per la Provincia di Trento ma i risultati si sapranno lunedì mattina perché lo scrutinio comincia domani alle 8. Affluenza al 73,9% in Alto Adige e al 64,05% per la Provincia Autonoma di Trento (62,82% per le provinciali del 2013).

Bolzano - A Bolzano (con l'89% dei voti scrutinati) è in testa l'Svp con il 40,7% (nel 2013 ebbe il 45,7%. Segue Team Kollensperger con il 15%. La Lega è terza con il 12,1% in una zona dove non era mai stata molto amata e dove, nel 2013 aveva preso il 2,5% con Forza Italia. Verdi al 6,5% (8,7% nel 2013), Freiheitlichen, partito autonomista di destra 6% (aveva il 17,9% e i suoi voti passano alla Lega), Suedtiroler Freiheit 5,8% (7,2%), Pd 4,1% (6,7), M5S 2,5% (2,5%), Alto Adige nel Cuore 1,9% (2,1%), Noi per l'Alto Adige 1,3%, Buergerunion 1,3% (2,1%), Forza Italia 1,1%, Casapound 1,0%, Sinistra unita 0,6%.

Il voto, in Alto Adige segue un sistema proporzionale, gli elettori non scelgono il governatore e i partiti fanno delle "dichiarazioni di governo" in cui danno indicazioni su eventuali future alleanze. Il presidente viene poi eletto in Consiglio.

Trento - L'affluenza (i seggi si sono chiusi alle 22), si diceva, è stata del 64,02 e gli scrutini si svolgeranno lunedì mattina.

