Provinciali, centrodestra in crescita. Ma Pd rivendica: "Vinto noi 26 a 20"

di Luca Rossi

Il centrodestra sorride dopo le elezioni provinciali con 15 nuove Province conquistate da Nord a Sud, ma il centrosinistra è comunque in vantaggio. E Matteo Ricci, responsabile Enti locali del Pd, rivendica: "Vedo che la destra dà i numeri a vanvera. Vince il centrosinistra 26 a 20. La matematica non è un opinione". È questo il quadro, non senza polemiche, dopo il voto di mercoledì 31 ottobre. Si è trattato di consultazioni indirette: sono stati sindaci e consiglieri comunali a eleggere il nuovo presidente in 46 Province e a rinnovare poco meno di trenta Consigli e non i cittadini, per effetto dell'entrata in vigore della legge Delrio.

A Lodi, in particolare, exploit per la sindaca leghista, Sara Casanova, finita nell'occhio del ciclone per la vicenda dei figli dei migranti esclusi dalla mensa scolastica. È diventata una degli 8 consiglieri eletti a sostegno dell'attuale presidente del Carroccio, Francesco Passerini. Il Pd ha annunciato che impugnerà i risultati davanti al Tar, prima dell'apertura delle urne, a causa della non ammissione di due liste di centrosinistra.

Facendo un excursus dell'Italia al voto, a Catanzaro è il centrodestra a cantare vittoria: il sindaco del capoluogo, Sergio Abramo, è il nuovo presidente. La stessa coalizione in Calabria conquista anche Vibo Valentia con il primo cittadino di Stefanaconi, Salvatore Solano. Risalendo lungo lo Stivale, successo per Nicola Gatta, sempre del centrodestra, a Foggia. Mentre il socialista Rocco Guarino è il nuovo presidente della Provincia di Potenza. In Campania, ancora, Michele Strianese (Pd) è il protagonista della riconferma del centrosinistra a Salerno. Una coalizione che tiene nelle 'roccaforti' della Toscana di Pisa e Livorno, rispettivamente con il sindaco dem di Vecchiano, Massimiliano Angori, e Marida Bessi di Capraia. E non solo. Rieti e Pescara vanno al centrodestra con l'elezione, nel primo caso, del 36enne Mariano Calisse, dal 2013 alla guida del Comune di Borgorose, e di Antonio Zaffiro, nel secondo. In Abruzzo al voto anche Chieti: è il centrosinistra a festeggiare con l'uscente Mario Pupillo, sindaco di Lanciano. Al Nord, la Lega al successo a Verona con Manuel Scalzotto. E a Novara esulta per la prima volta Fratelli d'Italia con il sindaco di Trecate, Federico Binatti.

In ogni caso, le Provinciali sono state un'occasione per alimentare il dibattito nel centrodestra, che porta a casa 20 presidenti. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, brinda: "Il centrodestra unito conquista storiche roccaforti rosse alle elezioni provinciali e FdI festeggia oggi il suo primo presidente di provincia". E la capogruppo di Fi alla Camera, Mariastella Gelmini, twitta: "Le Provinciali dimostrano che il centrodestra unito è saldamente la prima area politica del Paese, con Forza Italia protagonista. Successi da Nord a Sud, vittorie storiche e un'alleanza che a livello locale non ha rivali. Matteo Salvini molli il M5S e torni a casa".

