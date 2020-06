Elezioni, Orlando: Cdm 'impone' doppia preferenza, merito a governo

di dab

Roma, 25 giu. (LaPresse) - "Oggi il cdm ha 'imposto' la doppia preferenza alle regioni che non avevano provveduto. Va reso merito al governo, rammarico per i consigli che in 5 anni non sono stati in grado di provvedere". Lo scrive su Twitter il vice segretario del Pd, Andrea Orlando.

