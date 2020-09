Elezioni, Lezzi: In coalizione lista sotto 5%, prima obiettivi poi alleanze

di dab

Roma, 25 set. (LaPresse) - "Non sono soddisfatta neanche di molte comunali dove la nostra lista, pur vittoriosa in coalizione, non ha raggiunto il 5%. A voi basta? Siete contenti? Io no. Per queste ragioni, a mio avviso, prima di parlare di allearsi con l'uno o con nessuno, dobbiamo darci degli obietti ampiamente condivisi e una guida autorevole. Soltanto in questo modo, torneremo ad essere rilevanti e potremo imporre i nostri temi". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S, Barbara Lezzi.

