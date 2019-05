Elezioni Europee, urne chiuse, ecco le proiezioni (Opinio per Rai): Lega 32,1, Pd 22, M5S 19,5, FI 9,4, Fdi 5,8, +Europa 3,2, La sinistra 1,8, Europa Verde 2,2

La Lega trionfa e supera il 32% e per la prima volta è il primo partito italiano. Il Pd (22%) supera il M5S che potrebbe non arrivare al 20%. Sono i dati della III proiezione (Consorzio Opinio per Rai) che ha una copertura del 21%. Il dato del partito di Salvini è eclatante: 32,1%. Quello del M5S lo è altrettanto in direzione opposta: (19,5%). Difficile credere (anche se Salvini ha già detto che non accadrà nulla) che un tale ribaltone interno all'are di Governo non abbia conseguenze. Il vicepremier ha fatto sapere che la Lega non chiederà poltrone, ma un'accelerazione del programma di governo: ci sarà la flat tax ed è escluso l'aumento dell'Iva, autonomia, sicurezza, famiglia. Un programma nel quale non c'è un punto che piace al M5S Bisogna vedere cosa accadrà sui vari dossier (a cominciare dalla Tav) sui quali i due partiti di maggioranza hanno divergenze più o meno profonde

Distaccate FI 9,4% al e FdI 5,8%. Sotto la soglia di sbarramento del 4% +Europa (3,7) Europa Verde (2,4%) e Lasinistra (1,8%). Partito Comunista 0,7%, Partito Animalista 0,6%, Popolari per l'Italia 0,5%. Altri al 2%

