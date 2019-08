Elezioni, Bonafede: Mi sento garantito dal presidente Mattarella

di bdr

Milano, 9 ago. (LaPresse) - Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite di In Onda su La7, ha spiegato di sentirsi "sempre sicuro quando gli italiani vanno al voto" e di sentirsi "garantito in particolare dalla figura dal presidente Sergio Mattarella", in vista delle possibili prossime elezioni.

