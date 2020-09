Election Day, Conte: "Auspico partecipazione dei cittadini"

(LaPresse) Giuseppe Conte ha votato per il referendum costituzionale nel seggio di via Giulia a Roma. "L'ho fatto in scienza e coscienza", ha scherzato uscendo dall'istituto Virgilio, nel centro storico della Capitale. Il presidente del Consiglio non ha fatto commenti sull'esito del referendum sul taglio dei parlamentari, ma si è augurato un'alta affluenza alle urne: "Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica. C'è sempre l'auspicio che ci sia la partecipazione dei cittadini", le parole del premier.