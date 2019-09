Editoria, Mattarella: Libri propulsori crescita e presidio libertà Paese

di rib/ntl

Roma, 11 set. (LaPresse) - "E' una storia di crescita civile, un presidio per la difesa della libertà e dei diritti. La storia del nostro Paese non è pensabile senza il contributo dello sviluppo culturale che i libri hanno arrecato al nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla cerimonia per i 150 anni dell'associazione italiana editori. "I libri sono propulsori della crescita del nostro Paese", ha aggiunto.

"150 anni - ha detto - sono una lunga storia che editori, stampatori, hanno avuto la capacità di costruire insieme a autori, poeti, narratori e scienziati. Questa storia è uno dei pilastri della storia del nostro Paese. Non è un caso che l'associazione italiana librai sia sorta negli anni in cui si andava componendo l'unità del nostro paese. I libri, i classici, i romanzi, i classici, sono stati vetttori di sviluppo e diffusione della cultura nel nostro paese. E anche lo stato di libertà: confronto, dialogo, apertura di orizzonti".

