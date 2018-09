Dopo il caso Casalino, M5S va all'attacco: "L'ordine dei giornalisti va abolito"

"A cosa serve l'ordine dei giornalisti se non sanziona la diffusione delle notizie false e i comportamenti antietici di giornalisti mossi solo da interessi di partito e non dal desiderio di informare i cittadini? A niente. Quindi aboliamolo. Il provvedimento è già sul tavolo del governo". È quanto si legge sul blog delle Stelle in un post firmato M5S, che prende spunto dalla vicenda che ha interessato il portavoce di palazzo Chigi Rocco Casalino.

"L'ordine dei giornalisti della Lombardia ha avviato un'istruttoria contro Rocco Casalino, il portavoce del premier Giuseppe Conte, per verificare se 'nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalla legge 138/2011, se le dichiarazioni del giornalista professionista Casalino', il loro tenore e l'uso del linguaggio "siano pertinenti, continenti e compatibili' con gli articoli 2 e 11 della legge professionale n. 69 del 3 febbraio 1963. Non una parola invece - si legge - sui giornalisti che hanno diffuso il suo audio privato andando contro la deontologia professionale e l'etica giornalistica". Il post sul blog del M5S continua attaccando alcuni giornalisti e quotidiani nei cui confronti, secondo il Movimento, l'Ordine si sarebbe comportato in maniera diversa rispetto alla vicenda di Casalino.

