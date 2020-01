E.Romagna, Salvini: Spero di stravincere e dare a Pd lezione per i prossimi 50 anni

di scp

Milano, 23 gen. (LaPresse) - "Ho un desiderio nascosto per domenica sera, non di vincere le elezioni in Emilia-Romagna, ma di stravincere, dare una lezione al Pd che se la ricorda per i prossimi 50 anni e mandare a casa Conte, Di Maio, Renzi, Zingaretti e compagnia". Così il leader leghista Matteo Salvini in un appuntamento elettorale a Piacenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata