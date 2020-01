E.Romagna, prime proiezioni Swg: Bonaccini avanti di 8 punti

di lrs

Milano, 26 gen. (LaPresse) - Secondo le proiezioni Swg per La7, con una copertura del campione del 3%, in Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (centrosinistra) si attesterebbe fra il 48,6-52,6%. Per Lucia Borgonzoni (centrodestra) forchetta fra il 40 e il 44%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata