E.Romagna, Meloni: Scelte Salvini non hanno tolto voti, è solo zizzania

di scp

Milano, 30 gen. (LaPresse) - "È zizzania". Così la presidente di Fdi Giorgia Meloni a Circo Massimo su Radio Capital, alla domanda se lei e Berlusconi rimproverino a Salvini la sconfitta in Emilia Romagna. "Non sono le scelte di Salvini ad aver tolto i voti", rimarca, "io questa debacle del centrodestra non la vedo". "Fdi ha raddoppiato i voti, la Lega ha tenuto, Fi ha avuto qualche difficoltà in più", sottolinea Meloni, "non sono in grado di dire che se Salvini non avesse citofonato la coalizione avrebbe preso più voti".

