E.Romagna, intention poll Tecnè-Mediaset: Bonaccini 46,5-50,5%, cdx 43,5-47,5%

di lrs

Milano, 26 gen. (LaPresse) - Stefano Bonaccini (centrosinistra) fra il 46,5% e il 50%, Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra, tra il 43,5% e il 47,5%. Sono questi i primi intention poll di Tecnè per Mediaset per le elezioni regionali in Emilia-Romagna.

