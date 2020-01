E.Romagna, exit poll Opinio Rai: Bonaccini 47-51%, Borgonzoni 44-48%

di lrs

Milano, 26 gen. (LaPresse) - Stefano Bonaccini, governatore uscente, si assesta sul 47-51%, Lucia Borgonzoni, in corsa per il centrodestra, al 44-48%, Simone Benini (M5S) 2-5%. Sono questi i dati del primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in Emilia-Romagna.

