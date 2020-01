E.Romagna, Bonaccini: Sardine ci hanno ricordato piazza, domani tutti a Modena

di npf/lrs

Bologna, 27 gen. (LaPresse) - "Ce lo eravamo dimenticati, invece diciamoci la verità, le Sardine ci hanno ricordato l'importanza della piazza, della politica non urlata. Domani sera tutti in piazza Grande" a Modena. Così Stefano Bonaccini, candidato del centrosinistra in Emilia-Romagna, nel corso di una conferenza stampa nel suo comitato elettorale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata