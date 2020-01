E.Romagna, Bonaccini: Rrisultato importante, arroganza non paga mai

di npf/lrs

Bologna, 27 gen. (LaPresse) - "Abbiamo fatto questa campagna elettorale con la consapevolezza di dover far tornare chi era rimasto a casa. Ora la partecipazione l'abbiamo recuperata e abbiamo recuperato un dato molto importante per il centrosinistra. Gli esponenti della Lega mi invitavano a fare le valigie. Io ho sempre consigliato di essere prudenti, perché l'arroganza non paga mai". Così Stefano Bonaccini nel corso di una conferenza stampa nel suo comitato elettorale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata