E.Romagna, Bonaccini: M5S ha sbagliato, poteva entrare nell'esecutivo

di scp

Milano, 23 gen. (LaPresse) - I 5 Stelle "credo abbiano sbagliato, non governano in nessuna Regione, stiamo governando insieme il paese, era la prima volta che potevano concorrere a vincere ed entrare nell'esecutivo. Non hanno nemmeno voluto sedersi a discutere". Così il candidato del centrosinistra in Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a Mattino 5 su Canale5. "Nell'ultimo anno le decisioni le hanno in gran parte votate insieme alla maggioranza", aggiunge.

