E' morto Giuseppe Ciarrapico, l'imprenditore aveva 85 anni

Editore, proprietario di strutture sanitarie ristoranti famosi (come la Casina Valadier a Roma), amico di Andreotti ed ex presidente della Roma tra il 1991 e il 1993

E' morto a Roma a 85 anni Giuseppe Ciarrapico. Imprenditore, editore, ex senatore del Pdl, grande amico di Giulio Andreotti, è stato anche presidente della Roma dal 1991 al 1993. "Mi rattrista apprendere ora della scomparsa di Giuseppe Ciarrapico, amico fraterno di mio padre Romano Mussolini, uomo sempre vicino alla nostra famiglia. Sentite condoglianze ai suoi cari", scrive Alessandra Mussolini su Twitter.

Famoso anche per la sua mediazione tra Carlo De Benedetti e Silvio Berlusconi per il famoso Lodo sul caso Mondadori di cui i due imprenditori si disputavano la proprietà. Ciarrapico possedeva a Roma diverse strutture sanitarie e non: da Vialla Stuart, alla Casina Valadier al famoso bar Rosati. Ha attraversato diverse viciende giudiziarie e il vitalizio da senatore gli era stato sospeso per le condanne relative.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata