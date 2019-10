E' morto Filippo Penati, dirigente del PD ed ex Presidente della Provincia di Milano

E' morto Filippo Penati, ex sindaco di Sesto San Giovanni, ex presidente della Provincia di Milano ed ex dirigente del Pd. Era malato da tempo. Penati aveva 66 anni, da tempo combatteva contro un tumore. Era nato a Monza il 30 dicembre 1952. Nel 2011 fu coinvolto nella vicenda con al centro il cosiddetto 'Sistema Sesto', accusato di corruzione e finanziamento illecito. Fu assolto anche in secondo grado dalla Corte d'Appello di Milano nel 2017. Nel dicembre 2015 era stato il tribunale di Monza ad assolvere l'ex numero uno della segreteria di Pier Luigi Bersani. L'inizio della carriera politica di Penatiè stato nel Pci, poi è stato il primo cittadino a Sesto San Giovanni, tra il 1994 e il 2001.

