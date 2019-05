Droga, Salvini: Oggi direttiva cannabis, dalle parole ai fatti

di lrs

Milano, 9 mag. (LaPresse) - Chiusi altri tre negozi di cannabis cosiddetta 'legale' in provincia di Macerata. L'ha deciso il questore, secondo quanto fa sapere il Viminale. Con questa operazione, la provincia marchigiana non ha più attività di questo tipo. "Sono sicuro che il 'modello Macerata' può essere replicato con successo in tutta Italia, oggi stesso manderò una direttiva con questa indicazione", sottolinea il ministero dell'Interno, Matteo Salvini. "Complimenti al questore e alla magistratura, lo Stato dimostra di non essere complice di chi vende prodotti che fanno il male dei nostri figli", aggiunge.

