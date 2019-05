Droga, Mantero (M5S): Salvini fa marketing perché suo libro va male

di dab

Milano, 9 mag. (LaPresse) - "Salvini non sa distinguere un fiore di canapa industriale senza effetti psicotropi dalle 'droghe' come le chiama lui... ma di marketing ne sa a pacchi, probabilmente le vendite del suo libro non vanno bene e punta ad una percentuale su quelle del mio romanzo? Lo aspetto domenica 12 al Salone Internazionale del Libro, allo stand di Bibliotheka Edizioni, così gli faccio una dedica su una copia di 'Falene' e gli spiego un paio di cose sulla canapa". Lo scrive su Facebook il senatore del M5S, Matteo Mantero, primo firmatario della proposta di legge per la legalizzazione della canapa, in risposta alle dichiarazioni del vicepremier, Matteo Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata