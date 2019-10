Droga, Lamorgese a Prefetti: Dare maggiore impulso a vigilanza territorio

di dab

Milano, 15 ott. (LaPresse) - Il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, ha chiesto ai Prefetti di dare maggiore impulso all'azione di vigilanza del territorio, con specifico riferimento alle aree cittadine maggiormente esposte alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti ed ai correlati stazionamenti di soggetti, specie in zone degradate. Lo comunica una nota del Viminale. L'individuazione dei mirati interventi avverrà in sede di Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, con l'obiettivo di migliorare i livelli di sicurezza, assicurando la piena fruibilità degli spazi pubblici, con particolare riferimento agli spazi verdi e alle piazze cittadine. Le misure di prevenzione saranno oggetto di periodico monitoraggio al fine di valutarne l'impatto e disporne l'eventuale implementazione, tenuto conto delle caratteristiche delle singole aree cittadine di intervento e del loro livello di esposizione ai fenomeni criminali.

