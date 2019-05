Droga, Direttiva Viminale: Monitorare canapa shop, report entro 30/6

di dab

Milano, 9 mag. (LaPresse) - Emanata la Direttiva del Viminale sulla "Commercializzazione di canapa e normativa sugli stupefacenti". Il documento è indirizzato ai Prefetti, al capo della polizia, ai commissari di governo per le Province di Trento e Bolzano e al presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta. "Tra le finalità della coltivazione della canapa industriale non è compresa la produzione e la vendita al pubblico delle infiorescenze, in quanto potenzialmente destinate al consumo personale, in quantità significative da un punto di vista psicotropo e stupefacente, attraverso il fumo o analoga modalità di assunzione", si legge nel testo. Che chiede "una puntuale ricognizione di tutti gli esercizi e le rivendite presenti sul territorio, in condivisione con le amministrazioni comunali ed attraverso il concorso dei rispettivi comandi di Polizia locale e degli sportelli deputati al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative". Inoltre, il monitoraggio dovrà in particolare "riguardare la verifica del possesso delle certificazioni su igiene, agibilità, impiantistica, urbanistica e sicurezza, richieste dalla legge per poter operare" dei cosiddetti canapa shop. Mentre "un altro aspetto da prendere in esame è la localizzazione degli esercizi, con riferimento alla presenza nelle vicinanze di luoghi sensibili quanto al rischio di consumo delle sostanze, come le scuole, gli ospedali, i centri sportivi, i parchi giochi, e, più in generale, i luoghi affollati e di maggiore aggregazione, soprattutto giovanile". In questo senso, la Direttiva del ministero dell'Interno indica agli enti locali che le "nuove aperture di simili esercizi commerciali" dovranno prevedere "una distanza minima di almeno cinquecento metri dai luoghi considerati a maggior rischio".(Segue)

