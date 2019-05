Droga, Di Maio: Salvini pensi a chiudere piazze spaccio Mafia e Camorra

di dab

Milano, 9 mag. (LaPresse) - "La lotta alla droga è come la pace nel mondo: la vogliamo tutti. Quindi, non vedo perché si debbano creare tensioni nel governo per una cosa che noi sosteniamo. Il ministro Salvini vuole chiudere i negozi irregolari che vendono queste sostanze? Ben venga. Ma oltre a fare questo, lo pregherei di chiudere anche le piazze di spaccio della Camorra, della Mafia, perché se restano aperte poi ci vanno di mezzo alle loro guerre bambine di 3 anni come è successo a Napoli qualche giorno fa". Così il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, a margine di un'iniziativa politica a Palermo.

