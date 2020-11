Dpcm, Zaia: Regioni non creano intralcio, da febbraio abbiamo votato tutto

di mad

Milano, 12 nov. (LaPresse) - "Non condivido l'idea della clausola di supremazia nazionale che non c'entra nulla in questo momento. Ce l'ha la Germania, ma perché è uno Stato federale. Ma non capisco davvero chi dice ancora che le Regioni creano intralcio: dal 21 febbraio a oggi abbiamo votato tutti i provvedimenti del Governo. Se poi è vietato anche mandare solo una lettera per chiedere delle modifiche di qualche orario (lettere che tra l'altro sono sempre state respinte), allora cosa possiamo fare?". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, illustrando la nuova ordinanza congiunta con Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

