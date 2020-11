Dpcm, Toti: Regioni perplesse per meccanismo automatico rischio e chiusure

di lca

Milano, 3 nov. (LaPresse) - "Abbiamo cercato di apporre qualche modifica di ragionevolezza in un impianto che ha lasciato le Regioni abbastanza perplesse nel loro complesso, sia per il meccanismo automatico di assegnazione dei fattori di rischio, sia per alcune decisioni come la chiusura di bar e ristoranti, già penalizzati dalla chiusura serale". Così il presidente della Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sull'emergenza Covid in regione in merito al prossimo dpcm.

