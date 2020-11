Dpcm, Toti: Governo dia subito ristori adeguati

di mad

Milano, 10 nov. (LaPresse) - "Da domani la Liguria entrerà in zona arancione. Per il bene comune, per tutelarci e tutelare la salute dei nostri concittadini, dobbiamo tutti impegnarci a rispettare le regole senza però dimenticarci di chi farà il sacrificio più grande: bar e ristoranti saranno costretti a chiudere anche nelle ore diurne, così come hanno dovuto fare tante altre realtà che si sono fermate settimane fa. Dal Governo ora ci aspettiamo ristori adeguati e immediati per il tessuto commerciale che subirà inevitabili danni". Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria, Giovanni Toti.

