Dpcm: Telefonata di Conte è presa in giro

di lca

Milano, 1 nov. (LaPresse) - La telefonata del premier Giuseppe Conte "non è collaborazione, è presa in giro, un colpo di telefono per dirti che sto per chiudere tutto". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video su Instagram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata