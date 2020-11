Dpcm, Salvini: Verbali Cts segreti? Qualcuno usa dati per fini politici

di lca

Millano, 5 nov. (LaPresse) - "I verbali del Cts sono segreti, perché? Dove sono i 5 Stelle che chiedevano trasparenza? Qualcuno ha notizie di Beppe Grillo, Casaleggio, Di Battista: fate i consigli dei ministri in streaming. Non ci trovo nulla di male a rendere pubblici i dati su cui decidono della vita di milioni di persone, a meno che qualcuno usi dati scientifici per motivi politici, sarebbe una cosa gravissima". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video pubblicato su Instagram.

