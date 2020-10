Dpcm, Salvini: Va cambiato, vediamo se Renzi passerà ai fatti

di gar/dab

Roma, 26 ott. (LaPresse) - "Bene le parole di Renzi, vediamo se stavolta in Parlamento passerà ai fatti". Lo dice Matteo Salvini. "La salute degli italiani viene prima di tutto, servono tamponi e cure a casa per aiutare gli ospedali - aggiunge il leader della Lega -. Chiudere teatri e palestre, cinema e piscine, bar e ristoranti non ridurrà i contagi o salverà vite, ridurrà alla fame milioni di lavoratori". "Conte ascolti gli italiani, venga in Parlamento e cambi l'ennesimo decreto inutile, fatto senza ascoltare nessuno. L'Italia merita rispetto e noi siamo pronti a costruire, basta con confusione, arroganza e incapacità", conclude.

