Dpcm, Salvini: Telefonata di Conte il sabato sera non è collaborazione

di lca

Milano, 1 nov. (LaPresse) - "Sabato sera è arrivata la telefonata alle 8 del presidente Conte. Collaborazione non è telefonarti il sabato sera per annunciarti che lunedì sera fai un decreto di cui verrai informato. Il presidente Conte verrà domani in mattina alla Camera e nel pomeriggio al Senato per informarci di quello che ci sarà nel decreto del lunedì sera e questa non è collaborazione". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video su Instagram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata