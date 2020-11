Dpcm, Salvini: Non abusate della pazienza degli italiani

di lca

Milano, 5 nov. (LaPresse) - "Non giocate con la vita degli italiani, non giocate con la salute degli italiani, non abusate della pazienza degli italiani perché la salute è sacra e il lavoro è sacro". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video su Instagram. "Non abusate della pazienza delle persone perbene, dei miti", ha aggiunto.

