Dpcm, Salvini: Importante per Conte è andare in tv ben pettinato

di lca

Milano, 5 nov. (LaPresse) - "L'importante per il premier Conte è che sia ben vestito, profumato e pettinato quando va in diretta alle 8 di sera quando sta entrando nelle case degli italiani e annunciando che chiuderà quelle case. Non si governa un Paese così". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video su Instagram.

