Dpcm, Salvini: Conte non è all'altezza e neppure Azzolina

di lca

Milano, 5 nov. (LaPresse) - "Il presidente del Consiglio non è all'altezza di fare il presidente del Consiglio in questo momento perché a febbraio e marzo si navigava a vista perché c'era l'esplosione e qualche ritardo ed errore tutti li hanno commessi, ma a novembre no, non è ammesso". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video pubblicato su Instagram in cui definisce la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina "non assolutamente all'altezza di fare il ministro".

