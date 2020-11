Dpcm Salvini: Conte chiude a apre come un gioco ma Italia non è Risiko

di lca

Milano, 5 nov. (LaPresse) - "Conte chiude e apre come se fosse un gioco. Conte, l'Italia non è un gioco, non è un Risiko. Salvare le vite è fondamentale ma non la salvi chiudendo una palestra un'intera città o un'intera Regione senza criterio". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video su Instagram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata