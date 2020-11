Dpcm, Provenzano: Governo odia solo il virus, no contrappozione Nord-Sud

di lca

Milano, 6 nov. (LaPresse) - "Il Governo non odia nessuno, odia solo il virus ed è impegnato ad assumere misure per fronteggiarlo nel migliore dei modi". Così Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale, ad Agorà su Rai3 in merito al titolo in prima pagina su Libero "Il Governo odia il Nord". "La contrapposizione Nord-Sud è da evitare, è anche necessario affrontare i divari territoriali anche al Nord come le periferie", ha aggiunto il ministro.

