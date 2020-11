Dpcm, fonti: Regioni chiedono al Governo misure omogenee e indennizzi

di lrs

Milano, 3 nov. (LaPresse) - "Misure che siano omogenee in tutto il territorio nazionale, altrimenti passa il concetto che si rincorre il virus". È quanto emerso dalla riunione fra le Regioni, secondo quanto si apprende da fonti, che ha fatto seguito alla presentazione da parte dei ministri Francesco Boccia (Affari regionali) e Roberto Speranza (Salute) del Dpcm. Esprimendo una posizione sostanzialmente univoca, si chiede "contestualmente al Dpcm, un decreto contemporaneo alle eventuali nuove chiusure con indennizzi economici per le categorie economiche", oltre a una "valutazione del rischio epidemiologico del Governo/Cts in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione delle Regioni".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata