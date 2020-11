Dpcm, fonti maggioranza: Rischio Rt 'Alto' in Lombardia, Piemonte e Calabria

di dab

Roma, 1 nov. (LaPresse) - Secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, il governo sta lavorando al nuovo Dpcm tenendo in considerazione le situazioni più critiche sul territorio. In particolare monitorando l'indice di contagio Rt, intervenendo sulle zone dove viene superata la soglia di 1,5. Lo schema di lavoro su cui si starebbe basando l'esecutivo - spiegano ancora le fonti - vedono tre Regioni a rischio definito 'Alto': si tratta di Lombardia (Rt a 2,01), Piemonte (1,99) e Calabria (1,84). Queste rientrerebbero nello 'Scenario 4' tracciato quest'estate dall'Iss. Lo steso in cui sono inserite anche zone con rischio 'Moderato', come Molise (Rt 2,01), Bolzano (1,92), Emilia Romagna (1,6) e Trento (1,56). (Segue)

