Dpcm, fonti maggioranza: Ipotesi smart working quasi totale nella Pa

di dab

Roma, 1 nov. (LaPresse) - Secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, l'ipotesi di Dpcm a cui sta lavorando il governo prevede, per le regioni a rischio, è di applicare per intero lo smart working nella Pubblica amministrazione, salvo per i servizi pubblici essenziali.

