Dpcm, fonti maggioranza: In presenza con mascherina fino a I media, altri dad

di dab

Roma, 1 nov. (LaPresse) - Secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, l'ipotesi di Dpcm a cui sta lavorando il governo prevede, per le regioni a rischio, lezioni in presenza per elementari e studenti di prima media, con prescrizione di indossare la mascherina sempre. Invece, per seconda e terza media, oltre alle superiori, didattica a distanza.

