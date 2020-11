Dpcm, Fontana: Non sappiamo 'fascia' Lombardia, serve ordinanza Speranza

di lrs

Milano, 4 nov. (LaPresse) - "Facciamo chiarezza. È entrato in vigore il nuovo Dpcm che regolamenta le azioni per il contenimento del Covid, territorio per territorio, sulla base di 21 indicatori tecnici analizzati dal Comitato tecnico scientifico nazionale. Ora è un'ordinanza del ministero della Salute, non dell'amministrazione regionale, che, sempre sulla base della valutazione dei dati da parte del Cts, deve stabilire in quale 'fascia' si trovi ogni Regione: gialla, arancione o rossa, con i conseguenti diversi livelli restrittivi". Lo scrive su Facebook il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. "Fino a questo momento non ci è stato comunicato niente dal Governo e non sappiamo in quale 'fascia' la Lombardia si collochi", ha aggiunto.

