Dpcm, Fontana: Fatti già sacrifici, inaccettabili valutazioni su dati vecchi

di lrs

Milano, 4 nov. (LaPresse) - "Fino a questo momento non ci è stato comunicato niente dal Governo e non sappiamo in quale 'fascia' la Lombardia si collochi. Da nostre informazioni, l'ultima valutazione della cabina di monitoraggio del Cts con l'analisi dei 21 parametri risale a circa 10 giorni fa. Ciò è inaccettabile. Le valutazioni devono essere fatte sulla base di dati aggiornati ad oggi, tenendo conto delle restrizioni già adottate in Lombardia, dei sacrifici già fatti dai lombardi in questi 10 giorni per contenere la diffusione del virus, e dai quali registriamo un primo miglioramento. Sto insistendo perché, prima che si stabilisca dove la Lombardia si collochi, i dati devono essere aggiornati". Lo scrive su Facebook il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

