Dpcm, Fico: Manifestazioni legittime ma no violenze, giusti i ristori

di dab

Roma, 6 nov. (LaPresse) - "Le manifestazione sono assolutamente legittime e sofferenze non solo ascoltate, ma dare risposte subito. Chi vuole andare in piazza per generare violenza e caos va isolato, e così mi sembra sia successo". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, ai microfoni di 'Titolo V', su Rai3. "Il governo già sta lavorando sul primo decreto Ristori, che è stato licenziato, e credo stasera arriverà il via libera al secondo - aggiunge -. A chiunque venga chiesto di abbassare la serranda non si può chiedere di pagarne il costo, va aiutato".

