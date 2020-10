Dpcm, Faraone (Iv) a Conte: Prossima riunione in streaming, ok?

di dab

Roma, 27 ott. (LaPresse) - “Non voglio polemizzare con Conte ma la prossima volta le riunioni le faremo in streaming: abbiamo proposto sempre misure alternative a quelle che riteniamo sbagliate e che abbiamo contestato in ogni modo, opponendoci in lunghe riunioni, esprimendo dentro e fuori le nostre idee in modo leale. Abbiamo chiesto di capire quali fossero le evidenze scientifiche per cui si è deciso di chiudere i teatri e non le messe, le cene e non i pranzi. La verità è che purtroppo questi provvedimenti non ridurranno la portata dei contagi e che questi miliardi che potevamo destinare per migliorare i trasporti saranno invece spesi per chiudere ancora”, così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone a Stasera Italia.

