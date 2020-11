Dpcm, Di Maio: Regioni non possono cambiare idea continuamente

Roma, 6 nov. (LaPresse) - "La ripartizione in zone (gialla, arancione o rossa) per le varie Regioni è stata una decisione del comitato tecnico scientifico. Le Regioni non possono cambiare idea continuamente, noi abbiamo avuto le Regioni che ci hanno detto: il Governo prenda una decisione nazionale, assumiamo la decisione nazionale, ne discutiamo insieme, usiamo i parametri che ci hanno fornito loro per dichiarare le zone gialle, arancione e rosse e poi il giorno dopo inizia la contestazione. Questo non fa bene al Paese in un momento difficile, e poi posso dirle che non dipende solo dai dati del contagio la zona gialla, arancione o rossa, dipende anche dallo stato della sanità in ogni singola Regione e su questo non voglio incolpare nessuno, ma dobbiamo farci un esame di coscienza su come negli ultimi vent'anni abbiamo ridotto la sanità. La determinazione della Campania è basata sui dati che le stesse Regioni ci forniscono. Quindi sono i dati che determinano il parametro, non è stata una decisione politica quella di fare zone gialle, arancioni o rosse. In futuro, anche insieme alle Regioni, dobbiamo aprire un dibattito sul titolo V della Costituzione e almeno su come gestire le emergenze insieme". Così Luigi DI Maio, Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, in una lunga intervista rilasciata oggi a Giulio Gambino, direttore del giornale online Tpi.it.

