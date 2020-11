Dpcm, De Masi: Insulti social a governo? Così agisce destra salviniana

di dab

Roma, 6 nov. (LaPresse) - "Questo è il modo con cui la destra salviniana agisce". Così, in un colloquio con LaPresse, il sociologo e professore di sociologia del lavoro, Domenico De Masi, analizzando dal punto di vista scientifico gli insulti piovuti, via social netwoork, durante l'informativa alla Camera del ministro della Salute, Roberto Speranza, sull'emergenza Coronavirus e le misure stabilite nel nuovo Dpcm. "Due volte mi è capitato, una anche di recente, che Salvini mettesse sul suo sito la mia fotografia, dicendo che ero a favore dell'immigrazione, perché mi arrivassero insulti per tre o quattro giorni di fila, da persone che non conosco naturalmente - aggiunge -. E' il modo di fare politica di tutta una massa di persone che sa usare solo questa metodologia: insultare".

