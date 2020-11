Dpcm, Boccia: Regioni non esautorate, saranno sempre consultate

di dab

Roma, 4 nov. (LaPresse) - "Le Regioni saranno consultate sempre e su ogni decisione. La decisione di una strategia come questa, che il presidente Conte ha voluto portare prima in Parlamento, non vuol dire esautorare i territori ma, anzi, lavorare insieme responsabilizzandoli. Questo meccanismo sono sicuro che funzionerà, per la leale collaborazione tra Stato, Comuni, Regioni e Province - aggiunge -. Ancora ieri sera le richieste avanzate dagli enti locali sono state accolte, a riprova del lavoro congiunto". Così il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, a Forum Pa.

